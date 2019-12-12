Полное отключение аналогового телевидения снова перенесли

8081 просмотр
Четверг, 12 декабря 2019, 16:55

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал перенос срока отключения аналогового телевидения в Украине на 30 июня 2020 года.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Отмечается, что 12 декабря Национальный совет согласовал без замечаний проект постановления Кабинета министров "О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины", разработанный администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Им предусмотрено, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей продлят до 30 июня 2020 года (ранее срок истекал 31 декабря 2019 года).

Ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко пояснил, что до этой даты аналоговый стандарт будут использовать те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Российской Федерацией - на севере страны и в Херсонской области, на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Он сказал, что регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании к лету могли перейти на вещание в цифровом стандарте.

Украинская правда
Темы: телевидение


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17 11 декабря 2019, 10:02
Информационный телеканал Ахметова начал вещание 3 декабря 2019, 11:48
Телеканал для оккупированных территорий запустят в феврале – Бородянский 30 ноября 2019, 22:08
Все новости
Главные новости
Следствие по делу Шеремета подозревает 5 человек
Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков
Нацбанк снизил учетную ставку
Российские пропагандисты прилетели в Киев и похвастались репортажем с Майдана
Все новости
здоровье

Бронхиальная астма у детей и что о ней стоит знать

исследование

Действительно голубой свет от компьютера мешает сну и вредит глазам?

безопасность

Эфирные масла часто вызывают отравления. Правила безопасности

Поиск по сайту
Архив
Весь архів