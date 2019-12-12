Полное отключение аналогового телевидения снова перенесли

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал перенос срока отключения аналогового телевидения в Украине на 30 июня 2020 года.

Источник: сайт Нацсовета

Детали: Отмечается, что 12 декабря Национальный совет согласовал без замечаний проект постановления Кабинета министров "О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины", разработанный администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Им предусмотрено, что срок использования в Украине аналогового сигнала для отдельных категорий вещателей продлят до 30 июня 2020 года (ранее срок истекал 31 декабря 2019 года).

Ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко пояснил, что до этой даты аналоговый стандарт будут использовать те вещатели, которые работают на территориях, граничащих с Российской Федерацией - на севере страны и в Херсонской области, на линии разграничения и временно оккупированных территориях, а также местные телерадиокомпании, до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

Он сказал, что регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании к лету могли перейти на вещание в цифровом стандарте.