Зеленский: Если Путин вернет Крым, могу и сто раз руку пожать

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пожал руку президенту России Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря.

Источник: Владимир Зеленский в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1"

Прямая речь: "Если мы хотим прекратить войну, мы должны разговаривать.

Если завтра нам вернут нашу землю, временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку.

А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз руку пожать".

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