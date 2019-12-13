Брекзиту быть: партия Джонсона побеждает на выборах

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Пятница, 13 декабря 2019, 04:15
Фото: Twitter Джонсона

Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах.

Источник: Джонсон в Twitter, Reuters

Детали: По данным экзит-пола, консерваторы берут 368 мест в парламенте. Этого им достаточно для формирования большинства.

Джонсон уже разослал электронные письма своим сторонникам, заявив, что без них ничего бы не получилось.

Если партия премьера наберет прогнозируемое количество мест, то Джонсон сможет быстро ратифицировать соглашение о Brexit и выйти из Европейского Союза до 31 января.

Джонсон уже поздравил консерваторов с победой и поблагодарил тех, кто поддержал партию.

Украинская правда
Темы: Brexit Великобритания


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