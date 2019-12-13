Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Брекзиту быть: партия Джонсона побеждает на выборах

Пятница, 13 декабря 2019, 03:15
Фото: Twitter Джонсона

Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах.

Источник: Джонсон в Twitter, Reuters

Детали: По данным экзит-пола, консерваторы берут 368 мест в парламенте. Этого им достаточно для формирования большинства.

Джонсон уже разослал электронные письма своим сторонникам, заявив, что без них ничего бы не получилось.

Если партия премьера наберет прогнозируемое количество мест, то Джонсон сможет быстро ратифицировать соглашение о Brexit и выйти из Европейского Союза до 31 января.

Джонсон уже поздравил консерваторов с победой и поблагодарил тех, кто поддержал партию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: BrexitВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Brexit
Поддержка Украины Соединенным Королевством всегда будет оставаться сильной
После отставки Джонсона в Ирландии призвали Великобританию отказаться от изменения соглашения о Brexit
Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: