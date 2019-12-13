Скандальный полковник ВСУ извинился за заявления относительно ветеранов и военных

Полковник Вооруженных сил Украины, начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Александр Ноздрачев извинился за свои высказывания касательно быстрой реинтеграции украинских военных с военными российскими и пророссийскими боевиками.

Источник: Ноздрачев в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю."

Детали: Ноздрачев добавил, что по его действиям уже назначено служебное расследование. Он, в свою очередь, готов понести наказание.

Он говорит, что имеет патриотическую позицию, которая подтверждена действиями с первых дней войны. Вместе с тем, Ноздрачев заявил, что сказанное им не отражает то, что он хотел донести.

Что предшествовало 12 декабря во время круглого стола в Киеве полковник ВСУ Александр Ноздрачев заявил, что "украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".

Позже в Генштабе заявили, что высказывания полковника есть "оценочными и субъективными" и пообещали провести служебное расследование, о результатах которого сообщить дополнительно.