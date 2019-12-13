Снега не видать: выходные "засыплет" дождем

На выходные, 14-15 декабря, согласно прогнозу синоптиков, в Украине временами небольшой дождь, однако в некоторых областях с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"

Дословно: "В Украине временами небольшой (на юге, 15 декабря и в восточных и Сумской областях умеренный) дождь, в западных, 14 декабря и в северных, центральных и восточных областях местами с мокрым снегом ...

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла, в южной части страны ночью 1-6°, днем ​​7-12° тепла".

Детали: Ветер в субботу и воскресенье юго-восточный с переходом на юго-западный, в южной части и центральных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью 14 декабря небольшой дождь и мокрый снег, в остальное время небольшой дождь (днем 15 декабря местами).

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла.