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В Шотландии после выборов заговорили о референдуме за независимость

Пятница, 13 декабря 2019, 10:37

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что высокий результат Шотландской национальной партии (SNP) на выборах позволяет требовать от Лондона разрешения на проведение второго референдума о независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно результатам выборов по Шотландии, SNP взяла 47 из 59 мест - на 12 больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Консерваторы в Шотландии получили только шесть мест.

Стерджен сказала, что результат превзошел ее ожидания.

Первый министр Шотландии уже пообещала перед Рождеством отправить письмо премьер-министру с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум о независимости.

При этом она заявила, что не будет делать вид, что все, кто голосовал за партию, обязательно поддерживают независимость.

Но, по словам Стерджен, это было "четкое одобрение Шотландии на то, чтобы принимать решения о будущем самостоятельно".

"Шотландия направила очень четкий сигнал - мы не хотим правительства Бориса Джонсона, мы не хотим покидать ЕС. У Бориса Джонсона есть мандат, чтобы вывести Англию из ЕС, но он должен признать, что у меня есть мандат, чтобы дать Шотландии выбор альтернативного будущего", - отметила первый министр Шотландии.

Напомним, премьер Великобритании неоднократного заявлял, что против второго референдума за независимость Шотландии.

Выборы в Британии, прошедшие в четверг, завершились победой консерваторов, крупнейшей со времен Тэтчер.

Большинство в парламенте должно позволить Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС. Это позволит завершить выход Британии из ЕС до 31 января 2020 года.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".

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Темы: ВеликобританияBrexitреферендум
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