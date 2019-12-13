Украина и Молдова подписали меморандум по поставкам газа

Министерства энергетики Украины и Молдовы 13 декабря в Кишиневе подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранению и предупреждению серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективному предотвращению и смягчению перебоев в поставках природного газа, в частности к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне", - заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

Напомним, 12 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику принял участие в киевском саммите глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

Сообщалось, что Кику обсудил с премьером Украины Алексеем Гончаруком поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией.

Перед встречей Кику заявил, что "у нас есть несколько вариантов обеспечения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину".

Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдова рассматривает возможность покупки газа в Украине.

Известно, что ранее Кишинев вел переговоры с Киевом о потенциальной аренде определенного газового хранилища в Украине и задействовании через это газохранилище реверсных поставок газа из Европы.