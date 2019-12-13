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У судьи, который пьяным убегал от полиции, нашли собственность и бизнес в Крыму

Пятница, 13 декабря 2019, 11:31
Судья Киевского апелляционного административного суда Константин Бабенко

Патрульные полицейские поймали судью Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко, который был за рулем в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что в оккупированном Крыму на его жену оформлен бизнес.

Источник: Слидство.Инфо

Детали: Происшествие случилось вечером 7 декабря. Эту информацию журналистам официально подтвердили в полиции.

 

Патрульные заметили Бабенко около девяти вечера в центре Киева, когда тот не включил указатель поворота. По просьбе полиции остановиться судья не отреагировал, поэтому правоохранители начали его преследовать. Задержать его удалось лишь в подземном паркинге элитного дома на Печерске.

На судью составили административный протокол по нескольким статьям. Среди них и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако проверить уровень алкоголя в крови Бабенко отказался. Журналисты связались с судьей, однако тот отказался общаться.

В доме, где, в конце концов, остановили Бабенко, имеет квартиру его старшая дочь. Площадь жилья - более 200 квадратных метров, похожие квартиры сейчас продают за почти 900 тысяч долларов.

Недвижимость приобрели в 2012 году, когда его дочери было всего 16 лет. В своей последней декларации судья указал, что пользуется этим имуществом.

Всего в декларации Бабенко указано три квартиры. Кроме недвижимости дочери в центре Киева, жене Бабенко Натальи принадлежат квартиры в Кривом Роге и в России. В собственности семьи также три дома. Два из них расположены на Житомирщине и записаны на его жену. Еще один дом на Львовщине принадлежит самому судье.

Кроме этого, семья судьи владеет 17 земельными участками. Часть из них расположена в пригороде столицы. Бабенко также принадлежит гектар земли в селе в Крыму, недалеко от морского побережья. Участок судья приобрел в 2007 году.

В Крыму на родственников Бабенко оформлен также и бизнес. Его жена является совладельцем компании "Амида-Крым", зарегистрированной в Алуште еще в 2006 году. Как выяснили PROSUD, в 2014-м году, уже после аннексии Крыма, компанию перерегистрировали в соответствии с оккупационным российским законодательством.

Кроме этого, Наталья Бабенко обладает двумя элитными автомобилями Mercedes-Benz GL 320 CDI и Lexus RX 400h. Их общая стоимость составляет почти миллион гривен. Также сам Бабенко задекларировал три пары ценных часов.

Более скромными, чем имущество семьи Бабенко, являются заработки судьи. За прошлый год он получил чуть меньше 400 тысяч зарплаты, также Бабенко взял ссуду на четверть миллиона. Его жена не указала никакой прибыли. Наличными семья хранит 5 тысяч долларов и больше 10 тысяч гривен на банковских счетах.

Темы: полициясуддекларации
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