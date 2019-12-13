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18 ударов ножом: появились детали убийства двух украинцев в ​​Польше

Пятница, 13 декабря 2019, 11:57
18 ударов ножом: появились детали убийства двух украинцев в ​​Польше

36-летнего украинца Сергея С. обвиняют в убийстве в ночь с субботы на воскресенье двух своих соотечественников в Доброславе Люблинского воеводства Польши. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью и кражу с проникновением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Трагедия произошла на территории питомника плодовых деревьев и кустарников в нескольких километрах от города Пулавы. Там жили сезонные работники, в том числе группа граждан Украины. По словам местных жителей, раньше они никогда не создавали проблем.

Прежде чем напасть, убийца решил обокрасть своих коллег. В понедельник, 2 декабря, он пробрался в их комнату и похитил 2400 злотых и вещи на сумму 50 злотых. В очередной раз преступник снова появился в ночь с субботы на воскресенье (7-8 декабря).

На этот раз он непосредственно напал на других работников хозяйства, двух других трудовых мигрантов из Украины. Одному из соотечественников он нанес ножом 18 ударов в грудь и живот. Другому украинцу злоумышленник нанес 5 ножевых ранений в грудную клетку и шею. Оба мужчины скончались на месте.

Злоумышленник похитил их деньги, примерно 200 долларов, которые у них были при себе. Тела убийца оставил на месте преступления. Их нашли на следующий день. Тогда же в Доброславов вызвали скорую и полицию. Убийцу в нетрезвом состоянии поймали в тот же день вечером на территории другой гмины.

Злоумышленник признался в содеянном и дал показания. Ближайшие три месяца 36-летний гражданин Украины проведет под арестом. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Темы: Польшаубийство
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