Немецкий министр обвинил Путина в попытке оправдать убийство в Берлине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента России Владимира Путина в ложных утверждениях по делу убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира, в котором может быть замешана российская власть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit Online.

Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" назвал убитого мужчину "боевиком и убийцей" и заявил, что Германия отказалась от российских запросов на его экстрадицию.

Маас, как и ранее Минюст ФРГ, опроверг заявление Путина в эфире ZDF в четверг вечером: "Об этих упреках, о которых было сказано сейчас, федеральному правительству никогда не сообщалось", - сказал он.

"Все это звучит немного как оправдание. Это звучит комично", - добавил он.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.