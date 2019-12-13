"Слуга народа" Дубинский гулял с олигархами на празднике партнера Коломойского

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский посещал день рождения Михаила Кипермана – бизнес-партнера Игоря Коломойского, где были разные олигархи.

Источник: расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместных проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший")

Детали: Съемочная группа зафиксировала, как 15 октября поздравить бизнесмена Михаила Кипермана в ресторан Queen Country Club в Киевской области приехали гости: один из его ближайших друзей и бизнес-партнеров Игорь Коломойский, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также олигархи Павел Фукс и Геннадий Боголюбов.

Среди визитеров заметили и бизнес-партнера Коломойского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, народного депутата и давнего товарища и бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицу, бизнесмена Игоря Суркиса и его брата, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Суркиса.

Среди прочих – экс-депутат и товарищ Коломойского Евгений Геллер, а также Александр Лазорко – экс-руководитель "Укртранснафта", ранее подконтрольной олигарху.

Во время празднования журналистов заметили охранники и попытались помешать съемке, засвечивая объектив фонарями.

Комментарий Дубинского: "Я с Михаилом Киперманом знаком достаточно давно. Мы дружим и общаемся. Интересов бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, зато есть прекрасные человеческие товарищеские отношения…

Вы (журналист Михаил Ткач – ред.) работали на телеканале "1+1", если мне память не изменяет. Который принадлежал Коломойскому. Не подтверждает ли это тот факт, что Вы до сих пор защищаете интересы Коломойского в своих расследованиях?.. Факты и утверждения – ну, знаете, такое ... слегка глупо".

Комментарий Коломойского: "Прежде всего он (Дубинский) представляет интересы избирателей, был избран (а не группы "Приват" – ред.).

Там были люди, которые не имеют никакого отношения к группе "Приват". И таких было подавляющее большинство. Это были друзья Кипермана, которые пришли его поздравить. Там, я не знаю, было 100 человек, 150 И если с вашей терминологией согласиться, то от группы "Приват" там было максимум процентов 10, ну, может, 15 из присутствующих гостей".

К слову: 5 декабря Дубинский встречался в Киеве с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Нардеп заверил, что инициатором этой встречи был Джулиани, который просил "рассказать о расследовании, которые я вел по выводу денег Януковичем и Порошенко, затем – об инвестициях в облигации Украины", а "имя Коломойского вообще не вспоминали".

Коломойский сказал, что о планах Дубинского встретиться с Джулиани "не был в курсе".

Предыстория: