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Власти планируют изменить порядок предоставления монетизированных льгот на коммуналку

Пятница, 13 декабря 2019, 13:16
Власти планируют изменить порядок предоставления монетизированных льгот на коммуналку

Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

Источник: "Укринформ" с брифинга замминистра социальной политики Виталия Музыченко

Прямая речь Музыченко: "Министерство сейчас инициирует внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме для того, чтобы дать возможность льготникам не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона.

На сегодня этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти.

Мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020 те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставление льгот - ред.) могли это сделать в любой момент".

Детали: Музыченко пояснил, что принятие изменений даст возможность льготнику в любой период изменить форму предоставления льготы, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.

Он также призвал льготников обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства, чтобы уточнить информацию о начислении или неначислении льгот.

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Темы: льготыГАИКабинет министровМинсоцполитики
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