Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

123 твита за день: Трамп установил личный рекорд в Twitter

Пятница, 13 декабря 2019, 14:45

Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами или ретвитами за 24 часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В целом президент запостил 123 сообщения, что превышает его предыдущий рекорд в 105 твитов, установленный несколькими днями ранее.

Большинство твитов Трампа появились во время утренней вспышки, во время которой он ретвитил десятки сообщений депутатов-республиканцев, атакуя слушания комитета Палаты представителей по вопросам судебной власти.

Твиты президента в течение всего дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводящих расследование по его импичменту. Комитет провел более 14 часов, обсуждая две статьи об импичменте против Трампа, и проголосует за них в пятницу.

"Я также постоянно спрашиваю: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они наибольшие выгодополучатели. Почему это всегда (делают. - Ред.) старые, добрые США? Демократы и левые в США никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях", - написал Трамп.

Возможно, самое заметное сообщение Трампа появилось утром, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которую днем ​​ранее журнал Time назвал "Человеком года".

"Так бессмысленно. Грета должна бы работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!" - написал Трамп.

Президент продолжил твитом, что США и Китай "очень близки" к торговому соглашению. Согласие было достигнуто позже в тот же день.

В течение дня Трамп выступал на саммите в Белом доме в поддержку вопроса оплаты отпуска, взятого по семейным обстоятельствам, и реформы ухода за детьми; после полудня он собрался с топ-советниками по торговле, а вечером принимал депутатов-республиканцев.

Трамп пошутил в начале своего выступления на саммите, что ему пришлось изменить свой график, чтобы прийти, после того как его дочь Иванка Трамп попросила его выступить с речью.

"У меня было очень напряженное время и очень напряженный день, но моя дочь сказала: "Ты будешь там", - кивнул Трамп. "Итак, это был конец этого насыщенного дня".

Напомним, 9 июля суд признал неконституционным блокирование президентом доступа к его странице в Twitter пользователям с другими взглядами.

Суд объяснил решение тем, что микроблог Трампа в соцсети содержит "все атрибуты официальной государственной учетной записи" и "является одним из основных средств Белого дома для выполнения официальной работы".

Темы: ТрампСШАинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
Все новости...
Реклама: