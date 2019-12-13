Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

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Пятница, 13 декабря 2019, 15:55

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $69 млн) сроком на 3 года.

В прошлый раз Швейцария в год продолжала замораживание активов Януковича и лиц из его окружения 20 декабря 2018 года.

Темы: Янукович Швейцария деньги


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