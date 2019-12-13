В Киеве фура протаранила маршрутку, 11 человек в больнице
Пятница, 13 декабря 2019, 15:58
На проспекте Академика Заболотного в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой пострадали 11 человек.
Источник: полиция Киева
Детали: По предварительной информации, водитель фуры не придерживался безопасной дистанции между автомобилями.
11 человек получили телесные повреждения, их доставили в больницу.
Следователи полиции начали расследование по ч.1 ст.286 УК (нарушение водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Начато досудебное расследование.
Украинская правда