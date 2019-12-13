В Киеве фура протаранила маршрутку, 11 человек в больнице

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Пятница, 13 декабря 2019, 16:58

На проспекте Академика Заболотного в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой пострадали 11 человек.

Источник: полиция Киева

Детали: По предварительной информации, водитель фуры не придерживался безопасной дистанции между автомобилями.

11 человек получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

Следователи полиции начали расследование по ч.1 ст.286 УК (нарушение водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Начато досудебное расследование.

 
 

Украинская правда
Темы: Киев полиция ДТП


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