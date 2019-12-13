Полиция задержала депутата-вымогателя

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Пятница, 13 декабря 2019, 17:13

На Херсонщине правоохранители задержали депутата Херсонского областного совета, который якобы занимался вымогательством.

Источник: пресс-служба Национальной полиции Украины

Прямая речь: "На Херсонщине работники полиции разоблачили преступную группу лиц, которая занималась выбиванием несуществующих долгов с граждан. Контролировал ее деятельность депутат областного совета. В основном жертвами были граждане, которые работали на частном предприятии, директором которого и был депутат областного совета ".

Детали: Правоохранители установили, что фигуранты уголовного производства требовали от одного из работников возвращения 200 тысяч гривен несуществующего долга. В счет части долга подозреваемые завладели автомобилями потерпевшего.

Во время передачи 100 тысяч гривен в качестве части долга правоохранители задержали депутата областного совета.

Темы: полиция Харьковская область криминал


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