В Палате представителей утвердили статьи обвинения по делу импичмента Трампа
Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей.
Утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.
Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в следующую среду.
Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, справка перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.
Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.