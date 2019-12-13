В Палате представителей утвердили статьи обвинения по делу импичмента Трампа

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Пятница, 13 декабря 2019, 17:26

Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей.

Утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.

Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в следующую среду.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, справка перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

Темы: Трамп США импичмент


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