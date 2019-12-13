Партия Джонсона получила монобольшинство: в Британии подсчитали голоса на выборах

В Великобритании завершили подсчет голосов на всех избирательных округах и стало известно окончательное распределение мест в Палате общин - нижней палате парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Победителем выборов стала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, получившая 365 мест из 650, что на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.

Это - лучший результат консерваторов с 1987 года, когда "тори" победили на выборах под руководством Маргарет Тэтчер.

Такой результат позволит консерваторам единолично создать большинство в парламенте и наконец принять соглашение о Brexit, о котором Джонсон договорился с ЕС. Необходимый минимум для принятия решений в парламенте - 326 голосов.

Второй стала оппозиционная Лейбористская партия, которая получила 203 места в парламенте, потеряв 59 мест по сравнению с выборами двухлетней давности. Для лейбористов это худший результат с 1935 года. Лидер партии Джереми Корбин уже пообещал уйти в отставку.

Третье место заняла Шотландская национальная партия - 48 мест (+13), четвертыми стали Либеральные демократы - 11 мандатов (1).

Еще 23 места в парламенте распределились между небольшими партиями. Евроскептическая партия "Brexit" в парламент не попала.

Явка на выборах составила 67,5%, что на 1,5% ниже, чем на выборах 2017 года.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что делать Великобритания после Brexit".

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