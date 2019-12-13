Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия Джонсона получила монобольшинство: в Британии подсчитали голоса на выборах

Пятница, 13 декабря 2019, 16:44
Партия Джонсона получила монобольшинство: в Британии подсчитали голоса на выборах

В Великобритании завершили подсчет голосов на всех избирательных округах и стало известно окончательное распределение мест в Палате общин - нижней палате парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Победителем выборов стала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, получившая 365 мест из 650, что на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.

 

Это - лучший результат консерваторов с 1987 года, когда "тори" победили на выборах под руководством Маргарет Тэтчер.

Такой результат позволит консерваторам единолично создать большинство в парламенте и наконец принять соглашение о Brexit, о котором Джонсон договорился с ЕС. Необходимый минимум для принятия решений в парламенте - 326 голосов.

Второй стала оппозиционная Лейбористская партия, которая получила 203 места в парламенте, потеряв 59 мест по сравнению с выборами двухлетней давности. Для лейбористов это худший результат с 1935 года. Лидер партии Джереми Корбин уже пообещал уйти в отставку.

Третье место заняла Шотландская национальная партия - 48 мест (+13), четвертыми стали Либеральные демократы - 11 мандатов (1).

Еще 23 места в парламенте распределились между небольшими партиями. Евроскептическая партия "Brexit" в парламент не попала.

Явка на выборах составила 67,5%, что на 1,5% ниже, чем на выборах 2017 года.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что делать Великобритания после Brexit".

Читай также: "Второй референдум за Brexit: какие последствия будет иметь историческая победа Бориса Джонсона".

Темы: Великобританиявиборыпартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Великобритания
Зеленский на упреки Уоллеса: Можем утром просыпаться и благодарить министра лично
"Мы не Amazon": Уоллес просит Украину быть более благодарной за оказанную помощь
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн – СМИ
Последние новости
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
Все новости...
Реклама: