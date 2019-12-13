Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ разоблачила военного-перебежчика, завербованного ФСБ РФ

Пятница, 13 декабря 2019, 18:22
СБУ разоблачила военного-перебежчика, завербованного ФСБ РФ

Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора.

Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ РФ".

Детали: Бывший военный был завербован ФСБ. Он должен был вернуться на военную службу в Украине для сбора информации и проведения пропагандистских спецопераций по дискредитации украинской армии.

Мужчина приехал в Харьковскую область, где должен был восстановиться на военной службе и собирать информацию.

В СБУ добавили, что выполнить преступное задание он не успел, так как был разоблачен военной контрразведкой.

По результатам проверки экс-военному отказали в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность его пребывания на военной службе.

В СБУ напомнили, что за государственную измену грозит лишение свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
СБУ
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Сербский суд отказал Украине в выдаче бывшего генерала СБУ Наумова
Последние новости
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
Все новости...
Реклама: