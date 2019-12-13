СБУ разоблачила военного-перебежчика, завербованного ФСБ РФ

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Пятница, 13 декабря 2019, 19:22

Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора.

Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ РФ".

Детали: Бывший военный был завербован ФСБ. Он должен был вернуться на военную службу в Украине для сбора информации и проведения пропагандистских спецопераций по дискредитации украинской армии.

Мужчина приехал в Харьковскую область, где должен был восстановиться на военной службе и собирать информацию.

В СБУ добавили, что выполнить преступное задание он не успел, так как был разоблачен военной контрразведкой.

По результатам проверки экс-военному отказали в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность его пребывания на военной службе.

В СБУ напомнили, что за государственную измену грозит лишение свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества.

Украинская правда
Темы: СБУ Росcия Вооруженные силы


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