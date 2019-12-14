Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на земном шаре.

Источник: BBC

Дословно: "Самая глубокая точка Земли была обнаружена в Восточной Антарктиде, под ледником Денман".

Детали: Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Глубже от этой точки является только океанские впадины.

До этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережья Мертвого моря, глубина которого составляет 413 метров ниже уровня моря.

Как отмечается, это открытие важно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранее неисследованные горные хребты под ледником, которые могут влиять на движение тающих ледников.