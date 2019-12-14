Ученые нашли новую самую глубокую точку Земли

1511 просмотров
Суббота, 14 декабря 2019, 01:48

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на земном шаре.

Источник: BBC

Дословно: "Самая глубокая точка Земли была обнаружена в Восточной Антарктиде, под ледником Денман".

 

Детали: Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Глубже от этой точки является только океанские впадины.

До этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережья Мертвого моря, глубина которого составляет 413 метров ниже уровня моря.

Как отмечается, это открытие важно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранее неисследованные горные хребты под ледником, которые могут влиять на движение тающих ледников.

Темы: экология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры Евросоюза приняли "Зеленую книгу" 13 декабря 2019, 06:30
Грета Тунберґ прокомментировала звание "Человек года" 12 декабря 2019, 03:01
Грета Тунберг стал человеком года по версии журнала Time 11 декабря 2019, 15:23
Все новости
Главные новости
Аваков: Подозреваемые говорили о покровителе, который прикроет и вытащит
Подозреваемую в минировании авто Шеремета Кузьменко арестовали
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию
СБУ проводит обыски в Одесской ГСЧС: хотели уничтожить документы по колледжу
Все новости
здоровье

Остеопороз: причины, лечение, профилактика

Медицина

Прививки нужны всем: как изменился перечень медицинских противопоказаний к вакцинации

социум

Опека ангела. Как в Украине работают с родителями, которые похоронили младенцев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів