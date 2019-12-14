Украинец завоевал "золото" турнира Международной шахматной федерации

Украинский шахматист Игорь Ярмонов получил "золото" в групповом зачете в Первом турнире Международной шахматной федерации ФИДЕ для людей с инвалидностью.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Первый тур Игорь играл с представителем группы" Турция - РФ ", второй - с Америкой, третий - с Азией, четвертый - с Африкой ... Во всех играх была одержана победа. Игорь был настроен играть только на победу", - рассказала жена победителя.

Детали: Игорь Ярмонов - заслуженный мастер спорта Украины, пятикратный действующий чемпион мира и десятикратный чемпион Украины, мастер ФИДЕ по созданию шахматных композиций.