Украинец завоевал "золото" турнира Международной шахматной федерации

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Суббота, 14 декабря 2019, 02:55

Украинский шахматист Игорь Ярмонов получил "золото" в групповом зачете в Первом турнире Международной шахматной федерации ФИДЕ для людей с инвалидностью.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Первый тур Игорь играл с представителем группы" Турция - РФ ", второй - с Америкой, третий - с Азией, четвертый - с Африкой ... Во всех играх была одержана победа. Игорь был настроен играть только на победу", - рассказала жена победителя.

Детали: Игорь Ярмонов - заслуженный мастер спорта Украины, пятикратный действующий чемпион мира и десятикратный чемпион Украины, мастер ФИДЕ по созданию шахматных композиций.

 
 

Темы: спорт


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