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Тайваньская полиция застрелила подозреваемого в установке бомбы у офиса партии

Суббота, 14 декабря 2019, 03:33
Тайваньская полиция застрелила подозреваемого в установке бомбы у офиса партии

Полиция на юге Тайваня застрелила мужчину, подозреваемого в установке у офиса оппозиционной партии, предмета, внешне похожего на взрывное устройство.

Источник: Reuters

Детали: "Устройство, установленное возле входа в офис партии, содержит провода, жидкость и порошок".

Полиция нашла дом, где скрывался подозреваемый и после длительных переговоров начала штурм, в результате которого мужчина был застрелен.

Напомним: На Тайване 11 января пройдут президентские и парламентские выборы.



Темы: виборыполиция
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