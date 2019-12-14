Тайваньская полиция застрелила подозреваемого в установке бомбы у офиса партии

Полиция на юге Тайваня застрелила мужчину, подозреваемого в установке у офиса оппозиционной партии, предмета, внешне похожего на взрывное устройство.

Источник: Reuters

Детали: "Устройство, установленное возле входа в офис партии, содержит провода, жидкость и порошок".

Полиция нашла дом, где скрывался подозреваемый и после длительных переговоров начала штурм, в результате которого мужчина был застрелен.

Напомним: На Тайване 11 января пройдут президентские и парламентские выборы.





