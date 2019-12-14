"Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход" В Лондоне протестуют из-за победы Джонсона

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Суббота, 14 декабря 2019, 05:14

В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов.

Источник: Reuters

Детали: Протестующие, размахивая надписями с надписью "Правило неповиновения Тори" и "Приветствие беженцев", шли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит в Трафальгарской площади в театральный района, блокируя движение и вызывая сильную полицейское присутствие.

Демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".

Напомним:

  • Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах.
  • Джонсон: Brexit состоится - никаких "если", никаких "но" и никакого референдума

Темы: Великобритания виборы


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