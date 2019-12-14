Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход" В Лондоне протестуют из-за победы Джонсона

Суббота, 14 декабря 2019, 04:14
Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход В Лондоне протестуют из-за победы Джонсона

В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов.

Источник: Reuters

Детали: Протестующие с плакатами "Правило неповиновения Тори" и "Приветствие беженцев", шли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит до Трафальгарской площади блокируя движение и вызывая внимание полицейских.

Демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".

Напомним:

  • Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах.
  • Джонсон: Brexit состоится - никаких "если", никаких "но" и никакого референдума

Темы: Великобританиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Великобритания
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Последние новости
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
Все новости...
Реклама: