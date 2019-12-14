"Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход" В Лондоне протестуют из-за победы Джонсона
Суббота, 14 декабря 2019, 04:14
В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов.
Источник: Reuters
Детали: Протестующие с плакатами "Правило неповиновения Тори" и "Приветствие беженцев", шли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит до Трафальгарской площади блокируя движение и вызывая внимание полицейских.
Демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".
Напомним:
- Консервативная партия, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, по данным экзит-пола, побеждает на выборах.
- Джонсон: Brexit состоится - никаких "если", никаких "но" и никакого референдума