"Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход" В Лондоне протестуют из-за победы Джонсона

В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов.

Источник: Reuters

Детали: Протестующие, размахивая надписями с надписью "Правило неповиновения Тори" и "Приветствие беженцев", шли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит в Трафальгарской площади в театральный района, блокируя движение и вызывая сильную полицейское присутствие.

Демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".

Напомним: