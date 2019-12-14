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На Севастопольской площади в Киеве ограничили движение

Суббота, 14 декабря 2019, 08:32
На Севастопольской площади в Киеве ограничили движение

На Севастопольской площади в связи с проведением текущих ремонтных работ 14 декабря ограничено движение транспорта.

Источник: КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор"

Детали: Движение в тоннеле под площадью - проезд с ул. Лобановского к Чоколовскому бульвару - ограниченно с 8:00 до 12:00 в направлении просп. Победы, с 13:00 до 16:00 движение будет ограничено в направлении Демеевской площади.

Кроме того до 20:00 15 декабря в направлении станции метро "Выдубичи" и с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана будет ограничено движение на эстакаде Южного моста.

В "Киевавтодоре" отмечают, что на состояние старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, в связи с чем планируется быстрый текущий ремонт этих конструкций.

В компании напомнили, что информацию об ограничении движения и ремонты столичных путей можно получить в телеграмм-канале "Киев Трафик".

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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