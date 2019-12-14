У президента Польши объяснили заявление, что Россия - это не враг, а партнер

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Суббота, 14 декабря 2019, 13:51

Польша никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что может стать жертвой этого антагонизма.

Об этом заявил председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Польши Дуда после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО в декабре заявил, что Россия не является врагом, и описал Россию как "партнера и соседа".

"Как страна, которая является соседом России, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", - сказал Щерский.

Он уверяет: Макрон не повлиял на позицию Дуди на саммите. По его словам, Варшава видит ограниченные возможности для дипломатии и диалога с Россией.

"Сегодня пространство для дипломатии ограничено. Пространство для диалога ограничено", - сказал он.

"Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе", - добавил Щерский.

Перед саммитом НАТО Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой. 

Темы: Польша Росcия


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