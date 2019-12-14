Погода: Выходные - в тумане с дождем, понедельника - с теплом и без осадков

До вечера 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в ряде регионов ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По прогнозу синоптиков, плохая видимость ожидается в центральных и южных областях, в связи с чем в регионах установлен I уровень опасности.

В частности, туманы ожидаются в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и в Крыму.

В воскресенье, 15 декабря, в большинстве регионов ожидаются дожди, температура днем будет колебаться от +5 ... + 8 на западе до +12 в южных областях. Ночью на западе, в центре и на востоке Украины до +4, на юге до +7 градусов.

16 декабря осадков не ожидается, на западе температура днем повысится до +13, в центральных областях +6 ... 9, на востоке до +8, на юге до +11. Ночью на западе температура снизится до 0...+4, в центральных регионах до +2, на востоке до +3 градусов, на юге +1...+3.