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США могут выделить 1 миллиард долларов на энергетическую инфраструктуру, в частности, в Украине

Суббота, 14 декабря 2019, 13:47
США могут выделить 1 миллиард долларов на энергетическую инфраструктуру, в частности, в Украине

На встречах с членами Конгресса США вице-премьер Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на службу чиновника.

Проект закона в случае одобрения предоставит около миллиарда долларов американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в частности, в Украине.

"Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов", - сказал Кулеба, который 11-13 декабря посетил США с рабочим визитом.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил он. 

Темы: США
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