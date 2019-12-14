Польская оппозиция выбрала кандидата в президенты

Ведущая оппозиционная партия Польши, центристская "Гражданская платформа", на съезде в субботу избрала депутата и заместителя спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонскую своим кандидатом в президенты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кидава-Блонская столкнется с популярным консервативным президентом Анджеем Дудой, а также с кандидатами меньших партий на выборах, которые, как ожидается, состоится в мае.

"Я буду президентом всех поляков", - заявила она членам партии после тайного голосования, в ходе которого 700 делегатов партии избрали ее.

Мэра Познани Яцека Ясковяка также рассматривали как возможного кандидата.

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Результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.