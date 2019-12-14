Епифаний хочет перенести Рождество, когда верующие будут готовы

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Суббота, 14 декабря 2019, 17:26
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Православная Церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.

Источник: Предстоятель ПЦУ Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Дата - это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу.

А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса".

Детали: По словам Епифания, ПЦУ готова к воплощению определенных реформ, касающихся обрядности.

"До сих пор мы воплотили в жизнь несколько таких положительных реформ. Это касается непосредственно совершения Божественной литургии, а также мы меняем подход к общению с нашей украинской молодежью, потому что сейчас молодежь требует особого внимания и опеки нашей украинской церкви", - сказал он.

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Украинская правда
Темы: Епифаний Православная Церковь Украины религия


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