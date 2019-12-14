Украина опередила Эстонию по количеству работников в Финляндии

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Суббота, 14 декабря 2019, 18:00

Большинство иностранной рабочей силы прибывает в Финляндию из Украины. По данным Иммиграционной службы, за последние два года работники из Украины обошли эстонцев, которые долгое время занимали первую позицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В прошлом году из Украины официально наняли на работу более 1800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.

Точное количество работников из Украины установить трудно. Кроме данных Иммиграционной службы, ведущей учет иностранных работников, нанимаемых непосредственно финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники.

Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок.

Напомним, в Финляндии сохраняется дефицит рабочей силы в ряде сфер. В связи с этим политики обсуждают упрощение найма работников из-за пределов ЕС.

Темы: Финляндия


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