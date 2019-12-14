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Полицейский устроил смертельное ДТП - ГБР

Суббота, 14 декабря 2019, 21:09
Полицейский устроил смертельное ДТП - ГБР

ГБР сообщило полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека в ДТП в Житомирской области.

Источник: пресс-служба Госбюро расследований

Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении полицейскому роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека.

По предварительной информации: полицейский, находясь за рулем автомобиля марки "Volkswagen Passat" с двумя пассажирами, не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части дороги, чем совершил столкновение с деревом. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести".

Детали: Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Темы: ДТПполиция
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