Оккупанты провели над аннексированным Крымом "воздушный бой"

Экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 в ходе летно-тактического учения провели "воздушный бой" в небе над аннексированным Крымом.

Источник: "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России

Дословно ЧФ РФ: "По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены".

Детали: Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах аннексированного Крыма.

Всего в ходе учения приняли участие порядка десяти военных самолетов.