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Большинство трудовых мигрантов приехали в Финляндию из Украины

Суббота, 14 декабря 2019, 23:31
Большинство трудовых мигрантов приехали в Финляндию из Украины

По данным Иммиграционной службы Финляндии, на данный момент украинцы являются крупнейшей национальной группой, которая прибывает на работу в страну.

Источник: Yle

Детали: Два года назад украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов.

В прошлом году из Украины на работу в Финляндию приехали 1800 человек, из Эстонии – 1200.

Также украинцы работают в компаниях, которые находятся за пределами Финляндии, однако выполнять работу их отправляют именно в эту страну.

Как отмечается, назвать точное количество трудовых мигрантов из Украины очень сложно, поскольку Иммиграционная служба не отслеживает прибытия работников для компаний, которые не зарегистрированы в Финляндии.

За последние четыре года в страну прибыло более 100 000 рабочих из разных стран.

Украинская правда
Темы: Финляндия
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