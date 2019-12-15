По данным Иммиграционной службы Финляндии, на данный момент украинцы являются крупнейшей национальной группой, которая прибывает на работу в страну.

Источник: Yle

Детали: Два года назад украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов.

В прошлом году из Украины на работу в Финляндию приехали 1800 человек, из Эстонии – 1200.

Также украинцы работают в компаниях, которые находятся за пределами Финляндии, однако выполнять работу их отправляют именно в эту страну.

Как отмечается, назвать точное количество трудовых мигрантов из Украины очень сложно, поскольку Иммиграционная служба не отслеживает прибытия работников для компаний, которые не зарегистрированы в Финляндии.

За последние четыре года в страну прибыло более 100 000 рабочих из разных стран.