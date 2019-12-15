Из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 15 человек

Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии составляет 15 человек.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Как сообщается, тела двух людей, которые считаются пропавшими, до сих пор не нашли. На остров отправили команду спасателей, которая сможет находиться там около 75 минут.

По данным министерства здравоохранения страны, еще 14 пострадавших находятся в больницах. Из них 10 человек – в критическом состоянии. Еще 13 человек транспортировали в Австралию.

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