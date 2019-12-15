Украинец зарезал соотечественника в Польше
Воскресенье, 15 декабря 2019, 02:21
В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Onet.pl
Детали: Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего младшего соотечественника. Спасти раненого не удалось.
Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города.
Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.
Украинская правда