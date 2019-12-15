Украинец зарезал соотечественника в Польше

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Воскресенье, 15 декабря 2019, 03:21

В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Onet.pl

Детали: Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ножом своего младшего соотечественника. Спасти раненого не удалось.

Произошло это 13 декабря в одном из хостелов, что находится в центре города.

Сейчас гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.

Украинская правда
Темы: криминал Польша


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