Из-за непогоды во Франции погибли два человека и обесточены тысячи домов

В результате штормового ветра во Франции погибли не менее двух человек и обесточено около 40 тысяч домов.

Источник: DW

Детали: К некоторым горнолыжным станциям отрезан доступ. Непогода прошлась по регионам Новая Аквитания, Нормандия и Окситания. В 11 департаментах объявили повышенный уровень опасности.

Около 2 тысяч человек работают над восстановлением энергоснабжения. К вечеру субботы восстановить подачу электричества удалось до 15 тысяч домов.

По данным местных СМИ, также пострадали пять человек. На них упали деревья. Около шести сотен человек эвакуировали из департамента Ланды еще в пятницу.