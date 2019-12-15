Самую большую за год контрабанду янтаря обнаружили на границе с Польшей

1032 просмотра
Воскресенье, 15 декабря 2019, 06:31

Пограничная служба Польши конфисковала в двух украинцев партию янтаря весом в 103 кг на сумму около 50 тысяч евро, которую пытались перевезти через границу.

Источник: DW со ссылкой на пограничную службу Польши

Детали: Кроме янтаря, злоумышленники также везли в Евросоюз 4 тысяч пачек сигарет, что оценивается на 13 тысяч евро.

Как сообщается, инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Украинцы успели переправить товары на польский берег реки Западный Буг.

После задержания пограничники Польши передали мужчин украинским коллегам.

Конфискованная партия янтаря, по словам польских пограничников, является крупнейшей за год.

Украинская правда
Темы: контрабанда Польша янтарь Пограничная служба


powered by lun.ua
Материалы по теме
Поставки в Россию запчастей боевых самолетов: СБУ разоблачила исполнителей 13 декабря 2019, 14:27
В Австралии нашли партию наркотиков почти на миллиард долларов 6 декабря 2019, 04:29
Зеленский рассказал, как предлагал подарок НАБУ за Альперина 2 декабря 2019, 16:35
Все новости
Главные новости
Самую большую за год контрабанду янтаря обнаружили на границе с Польшей
Глава юридического комитета Сената планирует закончить дело импичмента Трампа
ООС: один военный погиб, еще один ранен
Глава Минветеранов о деле Шеремета: Государство проигрывает репутационно
Все новости
исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

Фото

10 фотографий, которые поймут только родители

здоровье

Бронхиальная астма у детей и что о ней стоит знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів