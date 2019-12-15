В Севастополе затонул док с подводной лодкой Черноморского флота

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Воскресенье, 15 декабря 2019, 09:37

В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380, входящей ранее в состав ЧФ РФ. 

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе 

Детали: Плавдок ПД-16 затонул в ночь на воскресенье. Сообщается, что подводная лодка уже всплыла и находится на плаву.

По информации ТАСС, плавучий док и подлодка были списаны и из состава Черноморского флота были выведены. 

По данным источника в экстренных службах Севастополя, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет. 

У бухті Севастополя Ппдводний човен очікував на ремонт з середини 2000-х
 
В бухте Севастополя подлодка ожидала ремонта с середины 2000-х

Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году. Подлодка Б-380 "Святой князь Георгий" - советская и российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом", последняя лодка своего проекта, с глубиной погружения до 300 метров, имел на вооружении 6 торпедных аппаратов (533 мм) с боезапасом 24 торпеды.

По данным из открытых источников, лодка была спущена на воду в августе 1982 года и принята в состав ВМФ. В 1991 г. планировалась к передаче Украине, однако в 1996 году правительство Украины отказалось от лодки в связи с ее плохим техническим состоянием. Со второй половины 2000-х годов лодка находилась в ожидании ремонта.

Темы: Крым флот аннексия Росcия


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