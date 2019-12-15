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США планируют вывести из Афганистана 4 тысячи военнослужащих

Воскресенье, 15 декабря 2019, 12:50

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе около 4 тысяч военнослужащих из Афганистана. 

Источник: NBC со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США.

Детали: В настоящее время в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих. По данным источников, после сокращения контингента там останется до 9 тысяч американских военных.  

Источники не сообщили, когда начнется вывод военнослужащих, отметив, что это будет поэтапное выведение, который продлится несколько месяцев.

Объявление о выводе контингента будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с талибами, которые были сорваны в сентябре.

Он заявил, что США "сделали небольшую паузу" на переговорах после того, как в результате нападения в среду возле аэродрома Баграм погибли двое мирных жителей и было ранено еще 70 человек.

Темы: СШААфганистан
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