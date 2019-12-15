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В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против РФ на следующей неделе

Воскресенье, 15 декабря 2019, 12:54

Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио "Свобода".

На этом заседании комитет должен рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в оригинале – "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ "адскими санкциями".

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за "враждебные" действия в Сирии и агрессию против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, кіберсектор России и на лиц, приближенных к ее президента Владимира Путина.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента.

Ранее соавтор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендез анонсировал, что этот новый орган "возглавит дипломатические усилия, связанные с международной киберпреступностью, доступом к Интернету, Интернет-свободой, цифровой экономикой, киберпреступностью, средствами сдерживания и реакцией на киберугрозы".

11 декабря Комитет по международным отношениям отложил рассмотрение этого законопроекта, хотя принял два связанные с ним документы.

Они призывают страны НАТО диверсифицировать источники энергии, чтобы отказаться от российских газа и нефти, а также обеспечить финансирование в 1 миллиард долларов для проектов инфраструктуры (таких как терминалы для сжиженного газа), которые должны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели. 

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