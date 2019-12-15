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УПЛ: "Динамо" побеждает "Десну", фанаты пошли против Суркисов

Воскресенье, 15 декабря 2019, 15:29
УПЛ: Динамо побеждает Десну, фанаты пошли против Суркисов

Киевское "Динамо" в матче 18 тура украинской Премьер-лиги со счетом 1: 0 побеждает черниговской "Десны".

Поединок прошел в воскресенье 15 мая в Чернигове.

Перед началом поединка фанаты Динамо устроили дымовую завесу на поле и начало игры было немного отложено. Кроме того, в секторе столичных фанов появился баннер с надписью: "Суркисы, от###итесь от Динамо". Очевидно так ультрас столичного клуба выразили протест против последних результатов команды.

 

Во время второго тайма матча баннер уже был снят с сектора киевских болельщиков.

На 25-й минуте матча был забит единственный гол в этой игре. После удара Беньямина Вербича мяч попал в ногу защитнику и отскочил к Виктору Цыганкову, который расстрелял ворота Десны - 1:0.

На 42-й минуте Фран Соль получил отличный момент увеличить счет, но после его удара головой мяч пролетел мимо ворот. У хозяев поля был момент у Александра Филиппова, но тот пробил мимо ворот.

Во втором тайме на поле была равная игра с кучей моментов у обоих ворот. На 63-й минуте Ефим Конопля бил метров с пяти и не попал в ворота. Через три минуты Цыганков выбежал один на один с вратарем, но не сумел переиграть Евгения Паста.

На 74-й минуте уже похожий момент был у Филипова, но хорошо сыграл Георгий Бущан. На 86-й минуте вновь был момент у Десны, но удар Дмитрия Хлебаса парирует Бущан.

В добавленное арбитром время судья ставит пенальти в ворота "Десны". Вербича в штрафной сбил Паст. С 11-ти метров бил сам Вербич и попал в перекладину ворот.

После победы с минимальным счетом над "Десной" киевское "Динамо" выходит на второе место в турнире таблицы, которое сохранит минимум до февраля 2020 года. 

Другие матчи 18 тура завершились с такими результатами: Львов - Колос - 3:2, Заря - Шахтер - 1:2, Олимпик - Мариуполь - 1:2, Ворскла - Карпаты - 2:1.

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Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спортфутбол
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