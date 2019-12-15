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Большинство французов поддерживают забастовки против пенсионной реформы

Воскресенье, 15 декабря 2019, 18:00

Больше половины французов поддерживают забастовки против пенсионной реформы, которые вторую неделю продолжаются в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для Le Journal du Dimanche, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Опрос показал, что через десять дней после начала мобилизации против пенсионной реформы и несмотря на ежедневные неудобства для пользователей общественного транспорта большинство французов поддерживают движение.

Так, 54% респондентов поддерживают или сочувствуют бастующим, что на один пункт больше, чем на прошлой неделе, в то время как, наоборот, лишь 30% французов настроены к забастовке негативно.

Опрос Ifop проводился с помощью онлайн-опросника с 12 по 13 декабря 2019 года с выборкой из 1020 человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше.

Нынешняя забастовка является одним из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Премьер Эдуард Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 года, хотя с 2027 года будут нужны дополнительные два года работы, чтобы люди могли уйти с полной пенсией. Это означает, что люди, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто идет позже.

Темы: Франция
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