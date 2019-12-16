Канада приглашает миллион мигрантов, которые помогут построить сильную страну

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Понедельник, 16 декабря 2019, 01:14

К 2022 году Канада рассчитывает принять более миллиона мигрантов со всего мира.

Источник: мандат, переданный премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

Дословно: "Вы удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., Привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода".

Прямая речь Трюдо: Государство должно сфокусироваться на "приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить сильную Канаду".

Детали: Премьер-министр Канады также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на родине грозит опасность.

Прямая речь: "Необходимо ввести отдельный канал приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным работникам, которым угрожает опасность, цель - переселить 250 человек в течение года".

Напомним:

Темы: Канада Миграционная служба


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