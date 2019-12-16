Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада приглашает миллион мигрантов, которые помогут построить сильную страну

Понедельник, 16 декабря 2019, 00:14
Канада приглашает миллион мигрантов, которые помогут построить сильную страну

К 2022 году Канада рассчитывает принять более миллиона мигрантов со всего мира.

Источник: мандат, переданный премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

Дословно: "Вы должны обеспечить эффективную имплементацию повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода".

Прямая речь Трюдо: Государство должно сфокусироваться на "приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить сильную Канаду".

Детали: Премьер-министр Канады также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на родине грозит опасность.

Прямая речь: "Необходимо ввести отдельный канал приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным работникам, которым угрожает опасность, цель - переселить 250 человек в течение года".

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаМиграционная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: