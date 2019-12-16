В Китае напечатали стену для защиты от наводнений

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Понедельник, 16 декабря 2019, 02:46

В китайском городе Сучжоу 3D-принтер закончил строительство стену для защиты от наводнений.

Источник: 3D Printing Media Network, передает Громадське

Детали: Конструкцию создали из отдельных деталей, но в полностью собранном виде она считается крупнейшим объектом, распечатанным на 3D-принтере. Облицовочный стена позволит защитить береговую линию от воздействия воды при наводнениях.

В компании, которая разработала проект отметили, что 3D-печать позволило не менять береговую линию, а также оказался значительно дешевле традиционного метода строительства защитных сооружений.

3dprintingmedia
3dprintingmedia



Темы: Китай


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