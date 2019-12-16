Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

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Понедельник, 16 декабря 2019, 04:31

Председатель Юридического комитета Сената США Линдси Грэм пригласил Руди Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, выступить перед Комитетом.

Источник: интервью телеканалу CBS, передает "Голос Америки"

Прямая речь: "Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти в Юридический комитет - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь".

Детали: Председатель комитета считает, что эти показания должны оставаться вне процедуры импичмента президента США.

Прямая речь: "Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет, вопрос Джо Байдена, Хантера Байдена и чего-либо другого после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать".

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Темы: США импичмент Трамп коррупция


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