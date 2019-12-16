На нардепа от "Слуги народа" напали неизвестные

Народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко избили возле его дома.

Источник: пост нардепа в Facebook

Детали: Ананченко сообщил, что на него напали двое молодых в балаклавах у подъезда его дома в Сумах, когда он возвращался домой.

Прямая речь: "Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе.

Хочу заявить, что любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии".