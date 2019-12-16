На нардепа от "Слуги народа" напали неизвестные
5576 просмотров
Понедельник, 16 декабря 2019, 08:18
Народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко избили возле его дома.
Источник: пост нардепа в Facebook
Детали: Ананченко сообщил, что на него напали двое молодых в балаклавах у подъезда его дома в Сумах, когда он возвращался домой.
Прямая речь: "Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе.
Хочу заявить, что любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии".
Украинская правда
powered by lun.ua