В электронный реестр строек вшили "привет" от предшественников – Федоров

В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публики.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Изобретательность коррупционеров безгранична. Их бы смекалку – да на пользу граждан.

В минувшую пятницу мы запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. Только за выходные начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн.

Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили удивительный факт: документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, однако они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно.

Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием "не светить", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе "привет-закладка" от предшественников.

И это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов.

Скрипт удален! Запуск нового кабинета уничтожил все подобные манипуляции, и мы такого больше не допустим".

Детали: Федоров также сообщил, что на этой неделе будет обнародован реестр строительства в форме открытых данных, "чтобы раз и навсегда снять все возможные манипуляции и сокрытие данных".

Это позволит СМИ, бизнесу, общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика: как много у него долгостроев и нарушений в прошлом.

Этому предшествовало: 13 декабря Федоров сообщил, что запустили "кабинет застройщика" – и теперь каждый может за 5-7 минут, без участия чиновника, сообщить о намерении строить дом, гараж, дачу, станции техобслуживания авто, кафе, минимаркеты, небольшие производства, склады, аптеки и тому подобное и о завершении такого строительства.

Министр отметил, что это "первая полностью автоматическая антикоррупционная услуга", которая прекратит "миллиардную коррупцию, потому что таких уведомлений государство получает ежегодно сотни тысяч".