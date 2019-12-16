В США подготовили закон, который осуждает притеснения Россией верующих в Крыму и на Донбассе

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Понедельник, 16 декабря 2019, 10:29

Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, в котором осуждают притеснения Россией верующих в Крыму и на Донбассе.

Источник: "Голос Америки".

Прямая речь Кливера: "Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и контролируемом его представителями Донбассе даже более жестко и широко, чем на территории России.

Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства относительно уважения и защиты религиозных свобод. Беззаконие Кремля должно тянуть за собой последствия, что будет означать правосудие для народа Украины".

Прямая речь Уилсона: "Больше пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. Российские чиновники виновны, и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности".

Детали: Внести законопроект в Сенат США планируют на этой неделе.

В нем указывается, что нарушения России на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной Церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно проекту закона, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли Россию в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.

Законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала, или контролирует.

Темы: США Росcия церковь Православная Церковь Украины


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