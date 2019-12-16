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Ликвидируются районы, вводятся префекты: как Зеленский предлагает изменить Конституцию

Понедельник, 16 декабря 2019, 10:40
Ликвидируются районы, вводятся префекты: как Зеленский предлагает изменить Конституцию

Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства.

Источник: текст законопроекта №2598 на сайте Верховной Рады

Детали: Согласно сопроводительным документам, которые появились на сайте парламента, предлагаются изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Например, ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций.

Так предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Образование и ликвидация общин, округов, областей, установление и изменение их границ, отнесение поселений к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование поселений, общин, округов, областей относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Кабинета министров.

Закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Предлагается закрепить, что исключительно законами Украины определяются административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц; правовой статус города Киева как столицы Украины.

Определяется, что исполнительную власть в областях и округах осуществляют территориальные органы центральных органов исполнительной власти (вместо местных госадминистраций).

Представителями государства в округах и областях, в городе Киеве являются префекты.

Префект, который является государственным служащим, назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета министров.

Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Определено, что префект при осуществлении своих полномочий подотчетен и подконтролен президенту и правительству.

Срок полномочий депутатов глав общин, депутатов всех советов общин, окружных, областных советов определяется 4 годами (сейчас местные власти избираются на 5 лет).

Верховная Рада при этом получает право назначать внеочередные выборы главы общины, совета общины, окружного, областного совета не позднее 180 дней со дня досрочного прекращения полномочий главы общины, состава совета общины, окружного, областного совета, а в случае принятия местными властями акта, который не соответствует Конституции и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности - не позднее 120 дней со дня такого прекращения.

Предлагается исключить перечень конкретных названий всех областей Украины, закрепленный в действующей редакции Конституции.

В статье 133 предлагается изложить подпункт "города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины" в следующей редакции:

"Правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом".

В пояснительной записке указано, что проект основывается на идеях современного конституционализма, Соглашении об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, Европейской хартии местного самоуправления и других международно правовых актах.

Украинская правда

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Темы: КонституцияЗеленскийзаконодательство
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