Паспорт в смартфоне: в Кабмине обсуждают идею виртуального удостоверения

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Понедельник, 16 декабря 2019, 12:26

В правительстве обсуждают возможность введения электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

"Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот "виртуальный паспорт" может быть использован, когда будет использоваться цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его где-то", - говорит Соколюк.

По его словам, это откроет новые возможности, например, человек может заказать электронный паспорт - и он придет на смартфон через несколько минут.

"Не надо ждать, пока будет изготовлен пластик", - отметил чиновник.

Он признает, что виртуальный документ все равно не будет полноценной заменой физического (например, возможность выезда за границу по ID-карте).

Читайте подробнее в интервью: "Глава ГМС: Мы разрешим иметь два паспорта, но "единое гражданство" останется в Конституции".

Темы: паспорт технологии мобильная связь Кабинет министров


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